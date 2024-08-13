«Зенит» отдаст в аренду не заигравшего в клубе футболиста сборной России
Полузащитник Александр Коваленко перейдет из «Зенита» в «Оренбург». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
21-летний футболист будет играть в «Оренбурге» на правах аренды.
«Саша Коваленко будет играть до конца сезона в Оренбурге. Если потребуется «Зениту», Саша зимой может вернуться домой», — сказал Медведев.
Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». Но играл в петербургском клубе он мало — всего 14 матчей, из которых только 60 минут провел на поле в РПЛ.
Осенью 2022 года Коваленко был впервые вызван в сборную России и дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.
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