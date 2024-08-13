«Зенит» отдаст Александра Коваленко в аренду в «Оренбург»

«Зенит» отдаст в аренду не заигравшего в клубе футболиста сборной России

Полузащитник Александр Коваленко нынешний сезон проведет в «Оренбурге»

Александр Коваленко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник Александр Коваленко перейдет из «Зенита» в «Оренбург». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

21-летний футболист будет играть в «Оренбурге» на правах аренды.

«Саша Коваленко будет играть до конца сезона в Оренбурге. Если потребуется «Зениту», Саша зимой может вернуться домой», — сказал Медведев.

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». Но играл в петербургском клубе он мало — всего 14 матчей, из которых только 60 минут провел на поле в РПЛ.

Осенью 2022 года Коваленко был впервые вызван в сборную России и дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.