«Зенит» отдал в аренду купленного три дня назад футболиста
Словенский защитник «Зенита» Ваня Дркушич перешел в сербскую «Црвену звезду». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
Футболист будет выступать в Сербии на правах аренды до конца сезона-2024/25.
«Зенит» только 13 августа купил у «Сочи» 24-летнего Дркушича, подписав контракт сроком на пять лет.
В «Сочи» Дркушич с 2022 года. В прошлом сезоне провел 24 матча и забил два гола, вылетев с командой из Российской премьер-лиги (РПЛ).
В сборной Словении Дркушич провел 11 матчей, был основным защитником на Евро-2024. В 1/8 финала Словения уступила в серии послематчевых пенальти Португалии.
«Зенит» после четырех туров РПЛ нынешнего сезона занимает первое место, набрав 12 очков.
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