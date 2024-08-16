«Зенит» отдал в аренду «Црвене звезде» купленного три дня назад Дркушича

«Зенит» отдал в аренду купленного три дня назад футболиста

Защитник сборной Словении Ваня Дркушич проведет сезон-2024/25 в «Црвене звезде». Петербургский клуб приобрел футболиста 13 августа у «Сочи»

Ваня Дркушич (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Словенский защитник «Зенита» Ваня Дркушич перешел в сербскую «Црвену звезду». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Футболист будет выступать в Сербии на правах аренды до конца сезона-2024/25.

«Зенит» только 13 августа купил у «Сочи» 24-летнего Дркушича, подписав контракт сроком на пять лет.

В «Сочи» Дркушич с 2022 года. В прошлом сезоне провел 24 матча и забил два гола, вылетев с командой из Российской премьер-лиги (РПЛ).

В сборной Словении Дркушич провел 11 матчей, был основным защитником на Евро-2024. В 1/8 финала Словения уступила в серии послематчевых пенальти Португалии.

«Зенит» после четырех туров РПЛ нынешнего сезона занимает первое место, набрав 12 очков.