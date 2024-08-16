Хоккеист «Спартака» назвал размер пенсии после нескольких сезонов в НХЛ
Форвард московского «Спартака» Михаил Мальцев сообщил в своем телеграм-канале, что заработал пенсию в размере $27,5 тыс. в США, где выступал с 2019 по 2023 год.
«Вчера еще получил документы по своей пенсии за игру в Америке. $27,5 тыс. за 4,5 сезона вышло. Только получу я их в 2060 году», — написал 26-летний Мальцев.
Нападающий, воспитанник петербургского хоккея, выступал в Северной Америке с сезона-2019/20 по декабрь 2023 года. В том числе он провел 51 матч в НХЛ за «Нью-Джерси Девилз» и «Колорадо Эвеланш», набрав 19 (3+16) очков.
В июне Мальцев подписал со «Спартаком» контракт на два года.
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