Хоккеист «Спартака» назвал размер пенсии после нескольких сезонов в НХЛ

Хоккеист «Спартака» Мальцев сообщил, что его пенсия в США составит $27,5 тыс.

Михаил Мальцев выступал в Северной Америке с 2019 года по декабрь 2023-го, в том числе провел более 50 матчей в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Колорадо»

Михаил Мальцев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Форвард московского «Спартака» Михаил Мальцев сообщил в своем телеграм-канале, что заработал пенсию в размере $27,5 тыс. в США, где выступал с 2019 по 2023 год.

«Вчера еще получил документы по своей пенсии за игру в Америке. $27,5 тыс. за 4,5 сезона вышло. Только получу я их в 2060 году», — написал 26-летний Мальцев.

Нападающий, воспитанник петербургского хоккея, выступал в Северной Америке с сезона-2019/20 по декабрь 2023 года. В том числе он провел 51 матч в НХЛ за «Нью-Джерси Девилз» и «Колорадо Эвеланш», набрав 19 (3+16) очков.

В июне Мальцев подписал со «Спартаком» контракт на два года.