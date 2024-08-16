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Вратарь ЦСКА объяснил возвращение в Россию после восьми лет в США

Просветов о переходе в ЦСКА: русский человек должен жить на своей родной земле
Голкипер Иван Просветов, который играл в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо», заявил, что в США скучал по русскому менталитету и считает, что «русский человек должен жить на своей родной земле»
Иван Просветов
Иван Просветов (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Голкипер ЦСКА Иван Просветов заявил в интервью «Чемпионату», что доволен своим решением вернуться в Россию после восьми лет в Северной Америке.

«В Америке скучаешь по русскому менталитету. По родителям, конечно же, в первую очередь. У них не получалось туда ко мне прилетать. В том числе поэтому было принято такое решение, очень люблю свою родину. Считаю, что русский человек должен жить на своей родной земле», — сказал Просветов.

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По словам голкипера, он «закрыл свой гештальт» по поводу игры в НХЛ. Просветов также отметил, что у него были предложения из НХЛ, но он ответил отказом. «Давали односторонние контракты, но я все равно выбрал ЦСКА. Очень солидный клуб! Я бы от другой команды даже не рассматривал предложения, хоть и нахожусь в статусе ограниченно свободного агента», — добавил хоккеист.

25-летний Просветов подписал контракт с ЦСКА 1 августа. В Северной Америке он выступал с 2016 года. В НХЛ голкипер провел 24 матча за «Аризону Койотис» и «Колорадо» Эвеланш».

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