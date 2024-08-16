 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Акинфеев рассказал об отношении к сравнениям с Яшиным и Дасаевым

Акинфеев: никогда в жизни не поставлю себя в один ряд с Яшиным или с Дасаевым
Голкипер ЦСКА заявил, что никогда в жизни не поставит себя в один ряд с прославленными советскими вратарями, хотя такие сравнения ему, конечно, льстят
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил в эфире «Матч ТВ», что он бы никогда не стал сравнивать себя с прославленными советскими голкиперами Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«Никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд. Я понимаю, что моя работа — играть в футбол, я с 4,5 лет занимаюсь футболом, к этому стремился. Хорошая карьера, объективно говоря. Но чтобы залезть туда, к легендам — никогда в жизни», — сказал Акинфеев.

38-летний голкипер отметил, что ему конечно льстят подобными сравнениями, но внимания на этом он не заостряет.

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА в футболке «Не из Парижа, мадам»
Спорт
Игорь Акинфеев

Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее говорил, что со всем уважением относится ко Льву Яшину, Ринату Дасаеву и другим вратарям, но по его мнению, Акинфеев уже все рекорды «переплюнул».

В составе ЦСКА, где он провел всю карьеру, Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Акинфеев — 11-кратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. В мае голкипер подписал новый контракт до лета 2026 года.

Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Юристы рассказали о блокировках счетов в банках США при входе из России

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям против России

Брокер ВТБ запустил торги в выходные

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Москве резко вырос спрос на аренду жилья перед деловым сезоном

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Игорь Акинфеев Лев Яшин Ринат Дасаев
Игорь Акинфеев фото

Игорь Акинфеев

спортсмен, футболист
8 апреля 1986 года
Материалы по теме
Акинфеев назвал лучшего игрока Евро-2024
Спорт
Акинфеев предсказал борьбу европейских клубов за вратаря сборной Грузии
Спорт
Грузинский вратарь остановился в двух сейвах от рекорда Акинфеева на Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
ПСБ установил в торговых точках новых регионов свыше 51 тыс. терминаловПресс-релиз, 14:50
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 14:50
Суперкомпьютер и букмекеры понизили шансы «Манчестер Сити» на чемпионствоСпорт, 14:50
Все Приморье пообещали подключить к электричеству до конца сутокОбщество, 14:49
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:41
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Российские войска в приграничье отразили атаку на Русское ПоречноеПолитика, 14:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Малийский новичок ЦСКА пообещал назвать своего жеребенка в честь клубаСпорт, 14:29
Гладков сообщил о раненом при обстреле ШебекиноПолитика, 14:28
В Донецке семь человек получили ранения при пожаре в ТЦ «Галактика»Политика, 14:26
Путин обсудил с Совбезом новые технические решения для военной операцииПолитика, 14:25
Правительство утвердило выплаты газовой субсидии для льготниковНедвижимость, 14:13
Акинфеев рассказал об отношении к сравнениям с Яшиным и ДасаевымСпорт, 14:07
Москвичам пообещали теплую погоду на выходныеОбщество, 14:05