Акинфеев: никогда в жизни не поставлю себя в один ряд с Яшиным или с Дасаевым

Акинфеев рассказал об отношении к сравнениям с Яшиным и Дасаевым

Голкипер ЦСКА заявил, что никогда в жизни не поставит себя в один ряд с прославленными советскими вратарями, хотя такие сравнения ему, конечно, льстят

Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил в эфире «Матч ТВ», что он бы никогда не стал сравнивать себя с прославленными советскими голкиперами Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«Никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд. Я понимаю, что моя работа — играть в футбол, я с 4,5 лет занимаюсь футболом, к этому стремился. Хорошая карьера, объективно говоря. Но чтобы залезть туда, к легендам — никогда в жизни», — сказал Акинфеев.

38-летний голкипер отметил, что ему конечно льстят подобными сравнениями, но внимания на этом он не заостряет.

Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее говорил, что со всем уважением относится ко Льву Яшину, Ринату Дасаеву и другим вратарям, но по его мнению, Акинфеев уже все рекорды «переплюнул».

В составе ЦСКА, где он провел всю карьеру, Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Акинфеев — 11-кратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. В мае голкипер подписал новый контракт до лета 2026 года.

Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.