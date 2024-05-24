Акинфеев продлил контракт с ЦСКА в футболке «Не из Парижа, мадам»
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пришел подписывать новый контракт с армейцами в футболке с надписью: «Не из Парижа, мадам». Фото с голкипером выложил телеграм-канал армейцев.
ЦСКА ранее 24 мая объявил о подписании нового соглашения с 38-летним голкипером до лета 2026 года.
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что французский «Пари Сен-Жермен» достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ. Предполагается, что сумма трансфера составит €20 млн.
Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА, в которой он занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за клуб уже 766 матчей, из которых 363 игры провел «на ноль».
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