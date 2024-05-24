Акинфеев продлил контракт с ЦСКА в футболке с надписью: «Не из Парижа, мадам»

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА в футболке «Не из Парижа, мадам»

Вратарь подписал новый контракт с ЦСКА 24 мая. «РБК Спорт» ранее сообщал, что французский ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова

Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пришел подписывать новый контракт с армейцами в футболке с надписью: «Не из Парижа, мадам». Фото с голкипером выложил телеграм-канал армейцев.

ЦСКА ранее 24 мая объявил о подписании нового соглашения с 38-летним голкипером до лета 2026 года.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что французский «Пари Сен-Жермен» достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ. Предполагается, что сумма трансфера составит €20 млн.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА, в которой он занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за клуб уже 766 матчей, из которых 363 игры провел «на ноль».