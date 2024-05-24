 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА в футболке «Не из Парижа, мадам»

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА в футболке с надписью: «Не из Парижа, мадам»
Вратарь подписал новый контракт с ЦСКА 24 мая. «РБК Спорт» ранее сообщал, что французский ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пришел подписывать новый контракт с армейцами в футболке с надписью: «Не из Парижа, мадам». Фото с голкипером выложил телеграм-канал армейцев.

ЦСКА ранее 24 мая объявил о подписании нового соглашения с 38-летним голкипером до лета 2026 года.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что французский «Пари Сен-Жермен» достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ. Предполагается, что сумма трансфера составит €20 млн.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА, в которой он занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за клуб уже 766 матчей, из которых 363 игры провел «на ноль».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Игорь Акинфеев Матвей Сафонов
Игорь Акинфеев фото

Игорь Акинфеев

спортсмен, футболист
8 апреля 1986 года
Материалы по теме
Сафонов фразой «уже устал круассаны есть» пошутил о переходе в ПСЖ
Спорт
ПСЖ предварительно договорился о покупке вратаря сборной России
Спорт
Акинфеев не стал завершать карьеру и продлил контракт с ЦСКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 17:19
РФС назвал дату начала нового сезона в Российской премьер-лиге Спорт, 18:35
Bloomberg назвал «ахиллесову пяту» Финляндии и НАТО Политика, 18:23
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге отправил в простой 317 сотрудников Авто, 18:22
Путин охарактеризовал компетентность еврокомиссаров словами «несут пургу» Политика, 18:15
Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия Политика, 18:05
Путин назвал отличие позиции России по переговорам от западной Политика, 17:57
СБУ сообщила о предъявлении новых обвинений Валентине Матвиенко Политика, 17:55
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Путин назвал Украине условия для возвращения к переговорам Политика, 17:55
Путин раскрыл позицию России по легитимности Зеленского Политика, 17:49
Джокович впервые за 14 лет проиграл три полуфинала подряд Спорт, 17:48
Путин заявил об удвоении транзита белорусских грузов через Россию Политика, 17:47
VK закроет мессенджер ICQ Технологии и медиа, 17:43
Пашинян не приехал на встречу премьеров стран СНГ Политика, 17:38
Юань как инструмент диверсификации: стоит ли сейчас покупать эту валюту Инвестиции, 17:37