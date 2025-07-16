Покинувший «Динамо» российский голкипер подписал контракт с клубом НХЛ
Российский голкипер Станислав Бережной подписал двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
Зарплата россиянина при игре в НХЛ составит $975 тыс. в год.
Ранее 16 июля 22-летний Бережной расторг соглашение с московским «Динамо».
Состав «Динамо» Бережной пополнил чуть больше недели назад, став частью сделки по обмену защитника Бреннана Менелла в петербургский СКА.
Бережной никем в НХЛ не задрафтован, поэтому мог сам выбирать команду.
В прошлом сезоне Бережной провел за СКА одну игру в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, а в «СКА-Неве» в ВХЛ на его счету было 13 матчей (93,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,49).
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