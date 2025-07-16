Покинувший «Динамо» российский голкипер подписал контракт с клубом НХЛ

22-летний Станислав Бережной 16 июля расторг контракт с московским «Динамо»

Станислав Бережной (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский голкипер Станислав Бережной подписал двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Зарплата россиянина при игре в НХЛ составит $975 тыс. в год.

Ранее 16 июля 22-летний Бережной расторг соглашение с московским «Динамо».

Состав «Динамо» Бережной пополнил чуть больше недели назад, став частью сделки по обмену защитника Бреннана Менелла в петербургский СКА.

Бережной никем в НХЛ не задрафтован, поэтому мог сам выбирать команду.

В прошлом сезоне Бережной провел за СКА одну игру в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, а в «СКА-Неве» в ВХЛ на его счету было 13 матчей (93,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,49).