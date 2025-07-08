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Спорт ,  
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СКА выменял у «Динамо» американского защитника с гражданством России

Американский защитник с гражданством России Менелл перешел в СКА из «Динамо»
Петербургский клуб отдал за Бреннана Менелла двух молодых хоккеистов — 22-летнего вратаря Станислава Бережного и 18-летнего защитника Тимура Кола
Бреннан Менелл
Бреннан Менелл (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Американский защитник Бреннан Менелл обменян из московского «Динамо» в СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.

Взамен «бело-голубые» получили 22-летнего вратаря Станислава Бережного и 18-летнего защитника Тимура Кола.

Менелл присоединился к «Динамо» в сезоне 2022/2023. За три сезона на счету 28-летнего защитника 178 матчей и 108 (14+94) очков. В составе клуба защитник стал обладателем Кубка Континента в 2024 году, а также бронзовым медалистом чемпионата «Фонбет» — КХЛ в 2025-м.

В июле 2023 года Менелл получил российское гражданство.

Ранее 8 июля состав СКА пополнил лучший защитник-бомбардир КХЛ прошлого сезона, канадец Тревор Мерфи.

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Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Динамо Москва
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