СКА выменял у «Динамо» американского защитника с гражданством России
Американский защитник Бреннан Менелл обменян из московского «Динамо» в СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.
Взамен «бело-голубые» получили 22-летнего вратаря Станислава Бережного и 18-летнего защитника Тимура Кола.
Менелл присоединился к «Динамо» в сезоне 2022/2023. За три сезона на счету 28-летнего защитника 178 матчей и 108 (14+94) очков. В составе клуба защитник стал обладателем Кубка Континента в 2024 году, а также бронзовым медалистом чемпионата «Фонбет» — КХЛ в 2025-м.
В июле 2023 года Менелл получил российское гражданство.
Ранее 8 июля состав СКА пополнил лучший защитник-бомбардир КХЛ прошлого сезона, канадец Тревор Мерфи.
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