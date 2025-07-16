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Спорт ,  
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Российский голкипер расторг контракт с «Динамо» ради перехода в НХЛ

Голкипер Станислав Бережной расторг контракт с «Динамо» ради перехода в НХЛ
Станислав Бережной в начале июля пополнил состав «Динамо» в результате обмена Бреннана Менелла в СКА, но теперь решил продолжить карьеру в Северной Америке
Станислав Бережной
Станислав Бережной (Фото: dynamo.ru)

Голкипер Станислав Бережной покинул «Динамо». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Контракт был расторгнут по инициативе 22-летнего хоккеиста.

Бережной пополнил ряды «Динамо» 8 июля, став частью сделки по обмену защитника Бреннана Менелла в петербургский СКА. Теперь голкипер решил продолжить карьеру в Северной Америке. Спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за «Динамо».

Бережной никем в НХЛ не задрафтован, поэтому может сам выбирать команду. Телеграм-канал «АренаБреда» писал, что голкипер перейдет в «Чикаго Блэкхокс».

В прошлом сезоне Бережной провел за СКА одну игру в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, а в «СКА-Неве» в ВХЛ на его счету было 13 матчей (93,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,49).

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