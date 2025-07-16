Путин рассказал о постепенном восстановлении отношений с МОК
Отношения России с Международным олимпийским комитетом (МОК) постепенно восстанавливаются. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с рабочими Магнитогорского металлургического комбината.
«Есть у нас с олимпийским комитетом еще много проблем. <...> Но вроде постепенно восстанавливаются отношения с олимпийским комитетом», — сказал Путин.
Президента спросили по поводу перспектив включения самбо в олимпийскую программу. Путин, который является мастером спорта по самбо и дзюдо, ответил, что есть смысл за это побороться. «Тем более что у нас очень хорошие показатели, результаты хорошие, у нас очень много чемпионов мира», — добавил президент.
Также Путин назвал самбо не только зрелищным, но и демократичным видом спорта.
В 2023 году Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В феврале 2025 года министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что согласно новому уставу ОКР ни один из региональных олимпийских советов больше не является членом организации, поэтому у МОК уже нет формальных причин для отстранения комитета. Томас Бах, уже экс-глава МОК, в марте заявил о «мяче на стороне ОКР» в вопросе восстановления. В июне Дегтярев заявил, что исполком МОК рассмотрит вопрос восстановления ОКР в сентябре.
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