Глава бывшей «Данон Россия» сменил сына Кадырова во главе ФК «Ахмат»

Новым президентом грозненского клуба стал Якуб Закриев. С мая 2024 года главой клуба был Ахмат Кадыров, старший сын Рамзана Кадырова

Якуб Закриев (Фото: fc-akhmat.ru)

Якуб Закриев стал новым президентом «Ахмата», сообщается в телеграм-канале грозненского футбольного клуба.

На этом посту он сменил 19-летнего сына главы Чечни Ахмата Кадырова, который возглавлял клуб с мая 2024 года.

Закриев с начала 2017 года занимал должность вице-президента «Ахмата».

Ранее Закриев был первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики, мэром Грозного, руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики, заместителем председателя правительства Чеченской Республики и министром сельского хозяйства. С июля 2023 года Закриев является генеральным директором АО «Данон Россия» (ныне Health & Nutrition).

«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.