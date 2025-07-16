Глава бывшей «Данон Россия» сменил сына Кадырова во главе ФК «Ахмат»
Якуб Закриев стал новым президентом «Ахмата», сообщается в телеграм-канале грозненского футбольного клуба.
На этом посту он сменил 19-летнего сына главы Чечни Ахмата Кадырова, который возглавлял клуб с мая 2024 года.
Закриев с начала 2017 года занимал должность вице-президента «Ахмата».
Ранее Закриев был первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики, мэром Грозного, руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики, заместителем председателя правительства Чеченской Республики и министром сельского хозяйства. С июля 2023 года Закриев является генеральным директором АО «Данон Россия» (ныне Health & Nutrition).
«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.
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