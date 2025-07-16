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Спорт ,  
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«Барселона» получит €44 млн от одной из беднейших стран мира

«Барселона» получит €44 млн от одной из беднейших стран мира
Каталонский клуб будет получать по €11 млн год за размещение на футболках команды надписи «ДР Конго — сердце Африки»
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

«Барселона» близка к заключению крупного спонсорского соглашения с ДР Конго сроком на четыре года на сумму в €44 млн. Согласно условиям сделки, клуб будет ежегодно получать по €11 млн, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб разместит на форме первой команды логотип «ДР Конго — сердце Африки», направленный на продвижение туризма в стране. Ранее в июне подобное соглашение в африканской страной подписал «Монако».

Эта сделка должна поспособствовать улучшению ситуации с финансовым fair play в «Барселоне». УЕФА ранее оштрафовал каталонский клуб на 12 млн.

ДР Конго является крупнейшим в мире производителем кобальта, и одним из крупнейших добытчиков других минералов. При этом 20% кобальта добывается при кустарном производстве. На слушаниях в европарламенте не раз отмечалось, что в шахтах используют «детский рабский труд».

«Детей в возрасте от четырех лет заставляют работать по 12 часов в день. За это они получают всего десять центов в день и постоянно подвергаются угрозам насилия», —отмечалось на слушаниях.

Согласно оценкам правозащитных организаций, в 2024 году в ДР Конго было задействовано на шахтах порядках 7,5 млн детей в возрасте 4-10 лет, сообщает Фонд Всемирной детской премии (WCPF). При этом точные цифры неизвестны, поскольку в стране не регистрируют детей.

В 2020 году власти ДР Конго обязались принять меры по соблюдению прав детей. Но по данным Всемирного банка, ООН и правозащитных организаций, за последние годы ситуация не сильно изменилась.

К тому же в связи с вооруженным конфликтом в стране детей активно вербуют государственные и негосударственные вооруженные субъекты в качестве комбатантов, носильщиков, посыльных, шпионов или для домашней эксплуатации, сообщает ЮНИСЕФ. Только в 2024 году было завербовано более 1 млн детей.

В 2019-м международная правозащитная организация IRAdvocates подавала в окружной суд США по округу Колумбия коллективный иск против крупнейших технологических компаний страны, в частности Apple и Tesla.

Истцы обвинили пять компаний в сотрудничестве с поставщиками в рамках проекта по «принудительному труду» путем покупки кобальта, который используется для производства литий-ионных аккумуляторов, широко применяемых в электронике.

В иске говорилось, что компании «намеренно скрыли» свою зависимость от детского труда, чтобы гарантировать удовлетворение их растущей потребности в кобальте.

Среди 16 истцов были представители пяти детей, погибших при добыче кобальта.

Однако апелляционный суд постановил, что покупка кобальта в глобальной цепочке поставок не является соучастием эксплуатации детского труда.

В 2023-м в отчете Министерства труда США говорилось, что ДР Конго добилась минимального прогресса в усилиях по искоренению наихудших форм детского труда. Отмечалось, что вооруженные силы страны координировали свою деятельность и оказывали материальную поддержку вооруженным группам, известным своей вербовкой детей, правительство не опубликовало данные о трудовом и уголовном правоприменении, не приняло активных мер для обеспечения того, чтобы дети не подвергались необоснованному лишению свободы, наказанию или физическому вреду.

Однако после прихода к власти Дональда Трампа в 2025 году США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго о предоставлении доступа к минералам республики.

Ранее газета New York Times сообщала, что президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны.

На данный момент китайские компании являются крупнейшими инвесторами в добычу кобальта в ДР Конго, а Китай — крупнейшим потребителем этого метала.

ДР Конго, несмотря богатую медью, кобальтом и ураном территорию, входит в топ-5 беднейших стран мира. Около 65% населения страны (примерно 100 млн человек) живут менее чем на $2,15 в день. Тем не менее, Всемирный банк утверждает, что у ДРК есть ресурсы и потенциал, чтобы стать одной из богатейших стран Африки и драйвером роста для всего континента. Страна уже является крупнейшим в мире производителем кобальта и ведущим источником меди в Африке, необходимой для производства электромобилей, смартфонов и другой техники.

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Руслан Алиев
Футбол ФК Барселона ДР Конго
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