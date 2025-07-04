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Спорт ,  
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УЕФА оштрафовал «Челси» и «Барселону» на €31 млн и €15 млн

Команды наказаны за нарушение финансового fair play. Суммы еще могут быть увеличены
Фото: Mike Hewitt / Getty Images
Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Первая палата Органа финансового контроля клубов (CFCB) УЕФА ввела дисциплинарные меры в отношении 12 клубов, нарушивших требования финансового fair play. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Среди этих клубов оказались лондонский «Челси» и «Барселона».

Первая палата CFCB установила, что «Барселона», «Челси», «Астон Вилла», «Лион», «Порту» и «Хайдук» не соблюдали правило, касающееся доходов от футбола. Анализ охватывал финансовые годы, заканчивающиеся в 2023 и 2024 годах. Клубы заключили с CFCB мировые соглашения, команды должны привести свои отчетности за различные периоды в надлежащий вид. Все клубы согласились выплатить штраф, который зависит от размера оцененного нарушения.

Штрафы следующие:

«Челси» — четыре года, общий штраф €80 млн, из которых безусловные €20 млн;

«Барселона» — два года, €60 млн (€15 млн);

«Лион» — четыре года, €50 млн (€12,5 млн);

«Астон Вилла» — три года, €20 млн (€5 млн);

«Порту» — один год, €5 млн (€0,75 млн);

«Хайдук» — три года, €1,2 млн (€0,3 млн).

Также первая CFCB установила, что «Челси», «Астон Вилла», «Бешикташ» и «Панатинаикос» нарушили правило, касающееся расходов на состав (выше 80% на 2024 год). Клуб были оштрафованы на €11 млн, €6 млн, €0,9 млн и €0,4 млн соответственно.

«Будё-Глимт» (€0,5 млн) и «Сараево» (€0,25 млн) оштрафованы за подачу неполной отчетности, «Висла» (€20 тыс.) — за позднюю подачу.

Кроме того, «Рома», у которой уже было мировое соглашение с CFCB, немного превысила промежуточный целевой показатель, установленный на финансовый год, заканчивающийся в 2024 году, и была оштрафована на €3 млн.

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