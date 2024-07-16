Российский боец UFC Павлович перенес операцию после боя с Волковым

Спортсмен, занимающий пятое место в рейтинге UFC в тяжелом весе, планирует провести следующий бой в конце 2024 года

Сергей Павлович (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский боец UFC Сергей Павлович перенес операцию. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Павлович в своем последнем поединке в ночь на 23 июня уступил соотечественнику Александру Волкову единогласным решением судей.

«Вчера Сергей наконец устранил все проблемы путем хирургического вмешательства, которые мешали полноценно тренироваться и готовиться к бою!» — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, в связи с какой травмой перенес операцию Павлович.

В планах россиянина провести следующий бой в конце 2024 года.

На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах. В ноябре 2023 года он проиграл нокаутом бой за временный титул британцу Тому Аспиналлу. В рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе Павлович занимает пятое место.