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Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку аргентинских футболистов

После победы в Кубке Америки аргентинские футболисты исполняли кричалку с оскорблениями в адрес игроков французской сборной на расовой почве
Игроки сборной Аргентины
Игроки сборной Аргентины (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Федерация футбола Франции собирается обратиться в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины после победы на Кубке Америки. Об этом сообщило агентство AFP.

Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла Колумбию (1:0) в финале турнира.

После игры аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) из автобуса национальной команды. Во время него можно было услышать как аргентинцы исполняют расисткую кричалку, которая включает в себя такие слова как: «Они играют за Францию, но родом из Анголы» и «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в их паспорте: Франция».

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Фото:Reuters

Эту кричалку аргентинские болельщики исполняли еще во время чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины в финале победила Францию. В ней также содержатся оскорбления в адрес лидера французской команды Килиана Мбаппе.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
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