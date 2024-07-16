Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку аргентинских футболистов

После победы в Кубке Америки аргентинские футболисты исполняли кричалку с оскорблениями в адрес игроков французской сборной на расовой почве

Игроки сборной Аргентины (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Федерация футбола Франции собирается обратиться в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины после победы на Кубке Америки. Об этом сообщило агентство AFP.

Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла Колумбию (1:0) в финале турнира.

После игры аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) из автобуса национальной команды. Во время него можно было услышать как аргентинцы исполняют расисткую кричалку, которая включает в себя такие слова как: «Они играют за Францию, но родом из Анголы» и «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в их паспорте: Франция».

Эту кричалку аргентинские болельщики исполняли еще во время чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины в финале победила Францию. В ней также содержатся оскорбления в адрес лидера французской команды Килиана Мбаппе.