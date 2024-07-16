Мбаппе назвал переход в «Реал» осуществившейся мечтой
«Реал» презентовал французского форварда Килиана Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба. Презентация состоялась на домашнем стадионе команды «Сантьяго Бернабеу» в присутствии более 80 тыс. болельщиков.
«Я много лет мечтал играть за «Реал», и сегодня моя мечта сбылась. Я счастливый человек. Я хочу поблагодарить президента «Реала» Флорентино Переса, который доверял мне с первого дня», — сказал Мбаппе во время презентации, после чего поцеловал эмблему мадридского клуба на своей футболке.
«Я горжусь тем, что осуществил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола. Не буду продолжать, иначе я расплачусь. А теперь все вместе: «Вперед, «Реал»!» — заключил Мбаппе.
25-летний Мбаппе ранее 16 июля подписал с «Реалом» пятилетний контракт.
Мбаппе стал свободным агентом после окончания соглашения с «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года и с которым стал шестикратным чемпионом Франции.
Мбаппе в прошлом сезоне забил 44 гола в 48 матчах. В сборной Франции он с 2017 года провел 84 игры и забил 48 мячей, завоевал золото ЧМ-2018, серебро ЧМ-2022, бронзу Евро-2024.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации