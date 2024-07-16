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Мбаппе назвал переход в «Реал» осуществившейся мечтой

Мбаппе: я много лет мечтал играть за «Реал», и сегодня моя мечта сбылась
Мадридский клуб 16 июля презентовал форварда сборной Франции на «Сантьяго Бернабеу» в присутствии более 80 тыс. болельщиков.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Images)

«Реал» презентовал французского форварда Килиана Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба. Презентация состоялась на домашнем стадионе команды «Сантьяго Бернабеу» в присутствии более 80 тыс. болельщиков.

«Я много лет мечтал играть за «Реал», и сегодня моя мечта сбылась. Я счастливый человек. Я хочу поблагодарить президента «Реала» Флорентино Переса, который доверял мне с первого дня», — сказал Мбаппе во время презентации, после чего поцеловал эмблему мадридского клуба на своей футболке.

«Я горжусь тем, что осуществил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола. Не буду продолжать, иначе я расплачусь. А теперь все вместе: «Вперед, «Реал»!» — заключил Мбаппе.

25-летний Мбаппе ранее 16 июля подписал с «Реалом» пятилетний контракт.

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Килиан Мбаппе

Мбаппе стал свободным агентом после окончания соглашения с «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года и с которым стал шестикратным чемпионом Франции.

Мбаппе в прошлом сезоне забил 44 гола в 48 матчах. В сборной Франции он с 2017 года провел 84 игры и забил 48 мячей, завоевал золото ЧМ-2018, серебро ЧМ-2022, бронзу Евро-2024.

Мбаппе назвал переход в «Реал» осуществившейся мечтой
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Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Мбаппе Килиан фото

Мбаппе Килиан

20 декабря 1998 года
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