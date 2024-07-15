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Как в Аргентине отпраздновали победу в Кубке Америки. Фоторепортаж

В Аргентине отпраздновали победу в Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла Колумбию в финальном матче Кубка Америки и выиграла турнир во второй раз подряд. Как в Аргентине отпраздновали победу — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Аргентины одержала победу над командой Колумбии в финальном матче Кубка Америки. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Тысячи аргентинских болельщиков собрались на площади в Буэнос-Айресе.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо на 112-й минуте.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки второй раз подряд.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Кубка Америки. На ее счету 16 титулов. Это новый рекорд, у команды Уругвая было 15 побед на турнире.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси еще до финала объявил, что проводит свой последний Кубок Америки. 36-летний форвард выиграл 45-й турнир в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории. Он обошел бывшего бразильского одноклубника Дани Алвеса — 44.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал одним из героев команды: 31-летний вратарь не пропустил ни одного гола в пяти из шести матчей на турнире. Аргентинец был признан лучшим вратарем Кубка Америки-2024.

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