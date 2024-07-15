Как в Аргентине отпраздновали победу в Кубке Америки. Фоторепортаж
Сборная Аргентины одержала победу над командой Колумбии в финальном матче Кубка Америки. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Тысячи аргентинских болельщиков собрались на площади в Буэнос-Айресе.
Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо на 112-й минуте.
Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки второй раз подряд.
Аргентина стала самой титулованной командой в истории Кубка Америки. На ее счету 16 титулов. Это новый рекорд, у команды Уругвая было 15 побед на турнире.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси еще до финала объявил, что проводит свой последний Кубок Америки. 36-летний форвард выиграл 45-й турнир в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории. Он обошел бывшего бразильского одноклубника Дани Алвеса — 44.
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал одним из героев команды: 31-летний вратарь не пропустил ни одного гола в пяти из шести матчей на турнире. Аргентинец был признан лучшим вратарем Кубка Америки-2024.
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