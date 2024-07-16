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Евро-2024 ,  
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Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии

Сюжет
Евро-2024
Он возглавлял сборную с 2016 года. Англичане под руководством Саутгейта проиграли в двух подряд финалах Евро, дошли до полуфинала на ЧМ-2018 и 1/4 финала на ЧМ-2022
Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Гарет Саутгейт подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии, сообщила Федерация футбола страны (FA).

На прошедшем Евро-2024 сборная Англии проиграла в финале команде Испании со счетом 1:2.

Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года, его контракт истекал в декабре. Команда под его руководством проиграла в двух подряд финалах Евро, дошла до полуфинала на ЧМ-2018 и 1/4 финала на ЧМ-2022.

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Фото: Dan Mullan / Getty Images

«Для меня, как англичанина, было честью играть за сборную и тренировать ее. Это значило для меня все, и я отдал этому все свои силы. Но пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии», — сказал Саутгейт.

Под его руководством сборная Англии провела 102 матча, одержав 61 победу, 24 раза сыграв вничью и потерпев 17 поражений. Саутгейт занимает третье место по количеству побед в истории в качестве тренера сборной Англии, при этом Альф Рамсей (69) и Уолтер Уинтерботтом (78) провели больше игр.

Оба выхода сборной Англии в финал Евро прошли под руководством Саутгейта, ранее никому в национальной команде этого не удавалось.

Саутгейту 53 года, ранее он тренировал «Мидлсбро» и молодежную сборную Англии.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт
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