СКА сменил домашний стадион после пожара на «СКА Арене»
СКА домашние матчи предстоящего сезона КХЛ проведет в Ледовом дворце, сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
По ходу прошлого сезона команда переехала на новую «СКА Арену». «По оценке экспертов, с учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — говорится в сообщении клуба.
В СКА подчеркнули, что заботятся о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр, а в Ледовом дворце клуб «имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества».
В ночь на 9 июня в чаше «СКА Арены» произошел пожар, на арене выгорел электронный видеобортик, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. м, сгорело 100 кв. м и оплавилось 300 кв. м пластикового покрытия чаши.
Арена, которая вмещает более 20 тыс. зрителей на хоккейных матчах, была введена в эксплуатацию в конце прошлого года. Гендиректор Дмитрий Сватковский в ноябре оценивал ее стоимость в 60 млрд руб.
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