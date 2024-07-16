СКА сменил домашний стадион после пожара на «СКА Арене»

СКА будет играть в Ледовом дворце в следующем сезоне после пожара на «СКА Арене»

Петербургский клуб проведет сезон КХЛ 2024/25 в Ледовом дворце. В клубе отметили, что на устранение недостатков и недоработок на «СКА Арене» с учетом сложности ее систем пожарной безопасности потребуется длительное время

«СКА Арена» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

СКА домашние матчи предстоящего сезона КХЛ проведет в Ледовом дворце, сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

По ходу прошлого сезона команда переехала на новую «СКА Арену». «По оценке экспертов, с учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — говорится в сообщении клуба.

В СКА подчеркнули, что заботятся о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр, а в Ледовом дворце клуб «имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества».

В ночь на 9 июня в чаше «СКА Арены» произошел пожар, на арене выгорел электронный видеобортик, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. м, сгорело 100 кв. м и оплавилось 300 кв. м пластикового покрытия чаши.

Арена, которая вмещает более 20 тыс. зрителей на хоккейных матчах, была введена в эксплуатацию в конце прошлого года. Гендиректор Дмитрий Сватковский в ноябре оценивал ее стоимость в 60 млрд руб.