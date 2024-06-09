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На петербургской «СКА Арене» за ₽60 млрд произошел пожар

На петербургской «СКА Арене» стоимостью ₽60 млрд ночью произошел пожар
Арену ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, на ней проводит домашние матчи хоккейный клуб СКА. Ночью в чаше стадиона произошел пожар, пострадали трибуны и рекламные щиты
Матч звезд КХЛ на &laquo;СКА Арене&raquo;
Матч звезд КХЛ на «СКА Арене» (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Пожар произошел в ночь на 9 июня в чаше спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, которая была введена в эксплуатацию в конце прошлого года, сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

Площадь возгорания составила 225 кв. м, после вызова пожарных в 1:46 мск его ликвидировали менее чем за полчаса.

От огня пострадали часть трибун и рекламные щиты. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления МЧС по Санкт-Петербургу и «СКА Арену».

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Фото:Stanko Gruden / Agence Zoom / Getty Images

Гендиректор стадиона Дмитрий Сватковский в ноябре заявил, что стоимость арены составляет около 60 млрд руб.

На арене проводит домашние матчи хоккейный клуб СКА, на играх которого был установлен рекорд посещаемости для крытых стадионов (почти 24 тыс. зрителей). В декабре там также прошел Матч звезд КХЛ.

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