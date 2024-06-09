В хоккейном СКА отреагировали на пожар на домашней арене
Пожар, произошедший ночью на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, не отразился на хоккейном клубе СКА, стадион не задействован в предсезонной подготовке команды. Об этом сообщила пресс-служба СКА.
Пожар в чаше арены произошел в ночь на 9 июня. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что на арене выгорел электронный видеобортик, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. м, сгорело 100 кв. м и оплавилось 300 кв. м пластикового покрытия чаши.
В СКА сообщили, что после плей-офф у клуба нет договорных отношений с ареной, на которой та проводила домашние матчи во второй половине сезона КХЛ.
«Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание», — сообщили в клубе.
В СКА назвали пожар «неприятным моментом, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене».
В результате возгорания никто не пострадал.
Арена, которая вмещает более 20 тыс. зрителей на хоккейных матчах, была введена в эксплуатацию в конце прошлого года. Гендиректор Дмитрий Сватковский в ноябре оценивал ее стоимость в 60 млрд. руб.
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