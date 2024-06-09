СКА: пожар на домашней арене никак не повлиял на подготовку команды

В хоккейном СКА отреагировали на пожар на домашней арене

Пожар произошел в ночь на воскресенье в чаше арены: сгорел видеобортик, пострадали трибуны и покрытие. В СКА заявили, что в межсезонье не занимаются на этом стадионе

«СКА Арена» в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Пожар, произошедший ночью на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, не отразился на хоккейном клубе СКА, стадион не задействован в предсезонной подготовке команды. Об этом сообщила пресс-служба СКА.

Пожар в чаше арены произошел в ночь на 9 июня. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что на арене выгорел электронный видеобортик, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. м, сгорело 100 кв. м и оплавилось 300 кв. м пластикового покрытия чаши.

В СКА сообщили, что после плей-офф у клуба нет договорных отношений с ареной, на которой та проводила домашние матчи во второй половине сезона КХЛ.

«Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание», — сообщили в клубе.

В СКА назвали пожар «неприятным моментом, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене».

В результате возгорания никто не пострадал.

Арена, которая вмещает более 20 тыс. зрителей на хоккейных матчах, была введена в эксплуатацию в конце прошлого года. Гендиректор Дмитрий Сватковский в ноябре оценивал ее стоимость в 60 млрд. руб.