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В Колумбии пять человек погибли в драках после финала Кубка Америки

Сборная Колумбии проиграла Аргентине в финальном матче Кубка Америки со счетом 0:1. После игры в стране было множество различных массовых драк и столкновений, более 20 человек были арестованы
Фото: Diego Cuevas / Getty Images
Фото: Diego Cuevas / Getty Images

В Колумбии более 20 человек были арестованы, пятеро погибли в результате различных драк, возникших после финального матча Кубка Америки, в котором национальная команда уступила Аргентине. Об этом в эфире телеканала Caracol рассказал глава Национальной полиции Колумбии Николас Рохас.

«Всего в стране было обработано более 5 тыс. звонков, связанных с драками и различными массовыми собраниями людей. Кроме того, было наложено 1200 штрафов. На данный момент речь идет о 25 арестах, связанных с драками», — сказал Рохас.

В Боготе погибли четыре человека, еще один — в Ибаге.

Главу футбола Колумбии арестовали за драку после финала Кубка Америки
Спорт
Фото: Maddie Meyer / Getty Images

«Всего у нас было 1322 драки, в результате которых, к счастью, было получено только 26 легких травм. Большинство — ножевые ранения», — сказал глава полиции Боготы Мануэль Гуальдрон.

Сборная Колумбии в ночь на 15 июля уступила Аргентине (0:1) в финале турнира и завоевала серебряные медали Кубка Америки. Матч состоялся на «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США). Начало игры было отложено почти на полтора часа из-за беспорядков на стадионе.

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Иван Витченко Иван Витченко
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