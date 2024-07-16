 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Главу футбола Колумбии арестовали за драку после финала Кубка Америки

Рамон Хесурун и его сын обвиняются в драке с несколькими охранниками. Они пытались выйти на поле после матча, но их не пустили из-за отсутствия аккредитации
Фото: Maddie Meyer / Getty Images
Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун и его сын были арестованы после финального матча Кубка Америки за нападение на сотрудника службы безопасности, об этом сообщил ESPN.

Инцидент произошел в одном из подтрибунных помещений стадиона. 71‑летний Хесурун и его 43‑летний сын обвиняются в драке с несколькими охранниками.

Портал CW+ отмечает, что глава футбола Колумбии и его сын пытались выйти на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения, но их не пустили из-за отсутствия аккредитации. Оба были арестованы после матча.

Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз завоевала Кубок Америки
Спорт
Фото:Sarah Stier / Getty Images

Сборная Колумбии в ночь на 15 июля уступила Аргентине (0:1) в финале турнира и завоевала серебряные медали Кубка Америки. Матч состоялся на «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США). Начало игры было отложено почти на полтора часа из-за беспорядков на стадионе.

Хесурун является первым вице-президентом Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ), президентом Федерации футбола Колумбии (FCF) и членом Совета ФИФА.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Футбол Кубок Америки по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Аргентины по футболу
Материалы по теме
Месси выиграл Кубок Америки и побил рекорд по трофеям
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
В России появился аналог защищенного патентом препарата «Ксарелто» Бизнес, 09:00
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильная жара Общество, 08:58
Каким кибератакам подвергаются российские банки: 5 основных угроз Pro, 08:57
Главу футбола Колумбии арестовали за драку после финала Кубка Америки Спорт, 08:53
При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя Политика, 08:48
ФБР предупредило о риске мести за стрельбу в Трампа Политика, 08:40
В некоторых ресторанах Мьянмы стало возможно расплатиться картами «Мир» Финансы, 08:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Последний шанс «гадкого утенка». Зачем ЕС создает Союз рынков капитала Pro, 08:28
Сербский спецназ убил мужчину, застрелившего семейную пару Общество, 08:11
ВОИС продолжила прием российских заявок на бренды на фоне санкций ЕС Бизнес, 08:00
Продажи игристых вин в России выросли на 12,8% в первом полугодии Вино, 08:00
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО Общество, 07:50
В очереди перед Крымским мостом скопилась 1 тыс. машин Общество, 07:46
Силы ПВО сбили 13 дронов за ночь Политика, 07:45