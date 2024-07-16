Главу футбола Колумбии арестовали за драку после финала Кубка Америки

Рамон Хесурун и его сын обвиняются в драке с несколькими охранниками. Они пытались выйти на поле после матча, но их не пустили из-за отсутствия аккредитации

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Президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун и его сын были арестованы после финального матча Кубка Америки за нападение на сотрудника службы безопасности, об этом сообщил ESPN.

Инцидент произошел в одном из подтрибунных помещений стадиона. 71‑летний Хесурун и его 43‑летний сын обвиняются в драке с несколькими охранниками.

Портал CW+ отмечает, что глава футбола Колумбии и его сын пытались выйти на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения, но их не пустили из-за отсутствия аккредитации. Оба были арестованы после матча.

Сборная Колумбии в ночь на 15 июля уступила Аргентине (0:1) в финале турнира и завоевала серебряные медали Кубка Америки. Матч состоялся на «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США). Начало игры было отложено почти на полтора часа из-за беспорядков на стадионе.

Хесурун является первым вице-президентом Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ), президентом Федерации футбола Колумбии (FCF) и членом Совета ФИФА.