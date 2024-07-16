КОНМЕБОЛ назвала ответственных за давку перед финалом Кубка Америки
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) считает руководство стадиона «Хард Рок» в Майами виновными в давке, которая произошла перед финальным матчем Кубка Америки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте КОНМЕБОЛ.
«КОНМЕБОЛ рекомендовала проверенные процедуры для мероприятий такого масштаба, которые не были приняты во внимание. Мы сожалеем, что акты насилия омрачили финал, который должен был стать великим праздником спорта», — заявили в КОНМЕБОЛ.
Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла Колумбию (1:0) в финале турнира. Начало игры было отложено почти на полтора часа.
Болельщики без билетов прорвались на стадион «Хард-Рок», несколько десятков человек арестовали. Кроме того, из-за огромных очередей на входе и сильной жары образовалась давка, некоторые люди теряли сознание, и им пришлось оказывать медицинскую помощь.
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