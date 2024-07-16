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КОНМЕБОЛ назвала ответственных за давку перед финалом Кубка Америки

КОНМЕБОЛ обвинила руководство стадиона в Майами в давке на финале Кубка Америки
Южноамериканская конфедерация футбола отметила, что рекомендовала руководству стадиона в Майами «проверенные процедуры для мероприятий такого масштаба», но ее проигнорировали
Фото: Megan Briggs / Getty Images
Фото: Megan Briggs / Getty Images

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) считает руководство стадиона «Хард Рок» в Майами виновными в давке, которая произошла перед финальным матчем Кубка Америки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте КОНМЕБОЛ.

«КОНМЕБОЛ рекомендовала проверенные процедуры для мероприятий такого масштаба, которые не были приняты во внимание. Мы сожалеем, что акты насилия омрачили финал, который должен был стать великим праздником спорта», — заявили в КОНМЕБОЛ.

Старт финала Кубка Америки отложили из-за фанатов без билетов
Спорт
Фото:Maddie Meyer / Getty Images

Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла Колумбию (1:0) в финале турнира. Начало игры было отложено почти на полтора часа.

Болельщики без билетов прорвались на стадион «Хард-Рок», несколько десятков человек арестовали. Кроме того, из-за огромных очередей на входе и сильной жары образовалась давка, некоторые люди теряли сознание, и им пришлось оказывать медицинскую помощь.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок Америки по футболу КОНМЕБОЛ
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