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Старт финала Кубка Америки отложили из-за фанатов без билетов

Старт финала Кубка Америки отложили из-за фанатов без билетов и давки на входе
Болельщики без билетов прорвались на стадион «Хард-Рок» в Майами, несколько десятков человек арестовали. Игра между сборными Аргентины и Колумбии был отложена на полчаса
Фото: Maddie Meyer / Getty Images
Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Болельщики без билетов перелезли через заборы и ворвались на стадион «Хард-Рок» в Майами, где пройдет финал Кубка Америки по футболу между сборными Аргентины и Колумбии, сообщает USA Today.

Встреча должна была начаться в 3:00 мск, но стартовый свисток был перенесен на полчаса.

По словам одного из сотрудников правоохранительных органов, были арестованы по меньшей мере 10-15 человек.

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USA Today отмечает, что как минимум семь человек получали медицинскую помощь возле пандусов на входе на стадион.

Yahoo Sports сообщил, что игроков обеих команд увели с поля после того, как болельщики прорвались на стадион. Многие фанаты с билетами до сих пор не смогли попасть внутрь.

В Майами сейчас 30 градусов тепла по Цельсию, на входе на стадион возникли большие очереди и фанатам пришлось долго стоять под палящим солнцем. Еще перед игрой в «Хард-Рок Стэдиум» советовали фанатам, у которых нет билетов, не приходить к стадиону. Для входа на арену были доступны только одни ворота, что также поспособствовало очередям.

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