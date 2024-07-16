 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Альфа-банк заключит многомиллионный контракт со «Спартаком»

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Московский «Спартак» договорился о соглашении с Альфа-банком на 750 млн руб., говорят источники «РБК Спорт»
Петр Авен
Петр Авен (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС )

Альфа-банк заключит спонсорское соглашение со «Спартаком» на сумму в 750 млн руб. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Собеседник, близкий к Альфа-банку, подтвердил заинтересованность в сделке.

По словам источников, контракт будет заключен на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн руб. Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков «Спартака» в экосистему Альфа-банка.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

На прошлой неделе «РБК Спорт» узнал, что контракт «Спартака» с букмекером Winline составляет 1,2 млрд руб. в год. Это рекордный контракт в истории России, заключенный между клубом и беттинговой компанией.

Бывший глава и совладелец Альфа-банка Петр Авен известен своей любовью к «Спартаку». В 2019 году бизнесмен в передаче «Инсайдеры» рассказал, что в 2014 году мог приобрести часть акций у тогдашнего владельца «Спартака» Леонида Федуна. Однако сделка не состоялась, поскольку Авен не нашел ответа на вопрос о финансировании клуба в том случае, если он не сможет помогать «Спартаку».

Михаил Фридман и Петр Авен — владельцы 32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг». В марте 2023 года стало известно, что в Альфа-банке планируется смена контролирующих акционеров. Основатели банка планировали продать свои доли в люксембургской ABH Holdings S.A. другому бенефициару — Андрею Косогову, которому уже принадлежит 40,96% структуры. Как говорил источник РБК, близкий к сделке, продажа долей Фридмана и Авена поможет «скорейшему переходу банка в зону российской юрисдикции». Сделка могла потребовать согласования Банка России и, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику. О закрытии сделки не сообщалось.

Банк в последнее время активно сотрудничает с футбольными клубами. Весной компания стала генеральным партнером Медийной футбольной лиги — турнира для блогеров, актеров, музыкантов, футболистов и любителей. С прошлого года банк стал партнером клуба «Акрон» из Тольятти, который в новом футбольном сезоне дебютирует в высшем дивизионе национального первенства — РПЛ.

«РБК Спорт» сообщал, что в последние месяцы Альфа-банк известил РПЛ о желании стать ее титульным партнером. Сейчас титульным партнером является Национальная система платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир»), поэтому официально РПЛ называется «Мир» Российская премьер-лига. Также два собеседника «РБК Спорт» рассказали, что переговоры о партнерстве в том или ином виде «Альфа» и РПЛ ведут больше месяца. Изначально речь шла о том, чтобы кредитная организация заняла позицию официального банка лиги.

Альфа-банк также является партнером Союза биатлонистов России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, федераций серфинга и велосипедного спорта России.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва Альфа-Банк Петр Авен Олег Малышев
Материалы по теме
«Спартак» одержал разгромную победу в последнем предсезонном матче
Спорт
«Спартак» подписал крупнейший контракт с букмекером в истории России
Спорт
«Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение под руководством Станковича
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
Анклав и эксклав: что это, отличия, виды и примеры База знаний, 12:05
Прямую линию с Путиным снова совместят с пресс-конференцией Политика, 12:04
Сальдо запретил торговлю крепким алкоголем в приграничной зоне Политика, 12:01
Когда корпоративное обучение является частью производственного процесса РБК Компании, 12:00
Умер чемпион СССР по футболу в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко Спорт, 11:48
«Лаборатория Касперского» свернет деятельность в США из-за санкций Технологии и медиа, 11:44
Москва заняла первое место по темпам снижения ввода жилья в России Недвижимость, 11:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков назвал фашистами украинских военных, расстрелявших пленного Политика, 11:41
«Ведомости» узнали о проблемах с платежами через «ВТБ Шанхай» Финансы, 11:37
Репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Фотографии Общество, 11:31 
Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2900 пунктов. Что напугало инвесторов Инвестиции, 11:30
Шесть вещей, которые помешают вам сотрудничать с самозанятыми РБК Компании, 11:30
Как в Мадриде провели чемпионский парад сборной Испании. Фоторепортаж Спорт, 11:30
Путин открыл последний участок трассы от Москвы до Петербурга Политика, 11:28