Альфа-банк заключит многомиллионный контракт со «Спартаком»

Московский «Спартак» договорился о соглашении с Альфа-банком на 750 млн руб., говорят источники «РБК Спорт»

Петр Авен (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС )

Альфа-банк заключит спонсорское соглашение со «Спартаком» на сумму в 750 млн руб. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Собеседник, близкий к Альфа-банку, подтвердил заинтересованность в сделке.

По словам источников, контракт будет заключен на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн руб. Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков «Спартака» в экосистему Альфа-банка.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

На прошлой неделе «РБК Спорт» узнал, что контракт «Спартака» с букмекером Winline составляет 1,2 млрд руб. в год. Это рекордный контракт в истории России, заключенный между клубом и беттинговой компанией.

Бывший глава и совладелец Альфа-банка Петр Авен известен своей любовью к «Спартаку». В 2019 году бизнесмен в передаче «Инсайдеры» рассказал, что в 2014 году мог приобрести часть акций у тогдашнего владельца «Спартака» Леонида Федуна. Однако сделка не состоялась, поскольку Авен не нашел ответа на вопрос о финансировании клуба в том случае, если он не сможет помогать «Спартаку».

Михаил Фридман и Петр Авен — владельцы 32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг». В марте 2023 года стало известно, что в Альфа-банке планируется смена контролирующих акционеров. Основатели банка планировали продать свои доли в люксембургской ABH Holdings S.A. другому бенефициару — Андрею Косогову, которому уже принадлежит 40,96% структуры. Как говорил источник РБК, близкий к сделке, продажа долей Фридмана и Авена поможет «скорейшему переходу банка в зону российской юрисдикции». Сделка могла потребовать согласования Банка России и, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику. О закрытии сделки не сообщалось.

Банк в последнее время активно сотрудничает с футбольными клубами. Весной компания стала генеральным партнером Медийной футбольной лиги — турнира для блогеров, актеров, музыкантов, футболистов и любителей. С прошлого года банк стал партнером клуба «Акрон» из Тольятти, который в новом футбольном сезоне дебютирует в высшем дивизионе национального первенства — РПЛ.

«РБК Спорт» сообщал, что в последние месяцы Альфа-банк известил РПЛ о желании стать ее титульным партнером. Сейчас титульным партнером является Национальная система платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир»), поэтому официально РПЛ называется «Мир» Российская премьер-лига. Также два собеседника «РБК Спорт» рассказали, что переговоры о партнерстве в том или ином виде «Альфа» и РПЛ ведут больше месяца. Изначально речь шла о том, чтобы кредитная организация заняла позицию официального банка лиги.

Альфа-банк также является партнером Союза биатлонистов России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, федераций серфинга и велосипедного спорта России.