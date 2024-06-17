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Спорт ,  
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Эксклюзив

Альфа-банк захотел забрать себе один из крупнейших контрактов с РПЛ

Альфа-банк известил РПЛ о желании стать титульным партнером лиги, говорят источники. Они отмечают, что нынешний партнер — НСПК и ее платежная система «Мир» — и так монополист, так что дорогостоящее спонсорство ему не так нужно
Иван Ломаев
Иван Ломаев (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Альфа-банк известил Российскую премьер-лигу (РПЛ) о желании стать ее титульным партнером, сообщили «РБК Спорт» несколько источников на спортивном рынке.

Сейчас титульным партнером является Национальная система платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир»), поэтому официально РПЛ называется так: «Мир» Российская премьер-лига.

Как отмечают собеседники «РБК Спорт», НСПК и ее платежная система «Мир» — это безусловные монополисты, которые не так сильно нуждаются в рекламе и тем более в дорогостоящем титульном спонсорстве. При этом источники добавляют, что НСПК собирается продолжить работу с РПЛ как минимум до завершения контракта в 2026 году.

В конце прошлого года Центробанк сообщил, что карты «Мир» впервые смогли занять более половины карточного рынка России. По итогам третьего квартала 2023 года на «Мир» приходилось 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт. Всего банки выпустили 256 млн карт «Мир».

Два собеседника «РБК Спорт» рассказали, что переговоры о партнерстве в том или ином виде «Альфа» и РПЛ ведут больше месяца. Изначально речь шла о том, чтобы кредитная организация заняла позицию официального банка лиги.

Источники сообщают, что в титульном спонсорстве заинтересован и Winline, который является коммерческим партнером лиги. Компания хочет занять обе опции.

Альфа-банк от комментариев отказался. В пресс-службе «Мир» а заявили, что контракт о титульном партнерстве с РПЛ рассчитан до окончания футбольного сезона 2026 года. «Предпосылок к расторжению или изменению условий сотрудничества с РПЛ нет», — сказали там. «РБК Спорт» обратился за комментариями в Winline и РПЛ.

Платежная система «Мир» стала титульным спонсором РПЛ летом 2022 года. Источники «РБК Спорт» сообщали, что соглашение приносит лиге 800 млн руб. ежегодно. Изначально на титульное спонсорство также претендовали Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк. Как говорили источники «РБК Спорт», после начала военной операции на Украине ВТБ и Сбербанк решили в тендере не участвовать. А победу в итоге одержала НСПК.

Контракт оператора платежной системы «Мир» с РПЛ — один из крупнейших для лиги. Бóльшая стоимость — только у соглашений с «Матч ТВ» (28,6 млрд руб.) и Winline (11,04 млрд руб.).

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Российская премьер-лига (РПЛ) Альфа-Банк НСПК Winline

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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