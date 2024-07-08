 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

«Спартак» подписал крупнейший контракт с букмекером в истории России

«Спартак» подписал крупнейший клубный контракт с букмекером в истории России
«Спартак» заключил контракт с Winline еще в конце прошлого года, однако детали соглашения стали известны только сейчас. Источники «РБК Спорт» рассказали, что стороны увеличили стоимость контракта почти в три раза
«Спартак» подписал крупнейший контракт с букмекером в истории России

Спонсорский контракт, который «Спартак» и букмекерская компания Winline подписали в конце 2023 года, был заключен на сумму до 1,2 млрд руб. в год, сообщили «РБК Спорт» два источника на рынке. О деталях контракта до сих пор не сообщалось. Соглашение действует до лета 2028 года.

Источники «РБК Спорт» рассказали, что букмекер увеличил стоимость контракта по сравнению с предыдущим почти в три раза — с 350 млн до 1,2 млрд в год. В эту сумму входят деньги, которые каждый год будет получать клуб, — около 800 млн руб. Остальные средства пойдут на совместные проекты. В ходе переговоров стороны также обсуждали возможности увеличения инвестиций в клуб в будущем, вне текущего контракта.

Год назад «РБК Спорт» писал, что клуб не был доволен действовавшим на тот момент контрактом. Сумму выплат по нему в 350 млн руб. в клубе считали заниженной.

Два источника «РБК Спорт» на беттинговом рынке уточняют, что новый контракт вступил в силу с начала 2024 года. То есть соглашение на 1,2 млрд руб. начало действовать уже по ходу сезона 2023/24.

«РБ Бизнес» в прошлом году писал, что стоимость нового соглашения между московским «Спартаком» и букмекерской компанией Winline может составить около 1 млрд руб. в год. Сообщалось, что «Спартак» получил предложения еще как минимум от двух букмекерских компаний, одна из которых предлагала выкупить нейминг домашнего стадиона.

До этого рекордсменом по стоимости ежегодного контракта было московское «Динамо». В 2023 году клуб заключил контракт с букмекерской компанией BetBoom. Соглашение было подписано на 3,5 года и рассчитано на сумму 3,5 млрд руб. Однако тогда букмекер выкупил сразу две позиции за эту сумму — титульного (это главный спонсор клуба, обычно его название размещается по центру на футболках игроков) и беттингового партнера. В случае со «Спартаком» речь идет только о букмекерском пакете.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак» и Winline.

В мае «РБК Спорт» выяснил, что петербургский «Зенит» намерен получать до 2 млрд руб. в год по следующему контракту с букмекером. За право стать партнером клуба борются Winline и BetBoom. Петербургский клуб пока не устраивает ни одно из их предложений, говорят собеседники «РБК Спорт». По словам источников, обе компании на тот момент были готовы платить по контракту чуть больше 1 млрд руб. в год.

Журналист Иван Карпов сообщал, что с высокой долей вероятности «Локомотив» начнет сезон 2024/25 с логотипом нового букмекера на майках. По его информации, FONBET планирует расторгнуть контракт, действовавший до 2026 года, а новым спонсором клуба должен стать BetBoom.

Еще одной знаковой сделкой в спортивной индустрии стало переименование в июне 2022 года футбольного клуба «Нижний Новгород» в «Пари НН». Это произошло после того, как букмекерская компания PARI приобрела название команды за 450 млн руб.

За последний год рынок спонсорства в России серьезно вырос. Некоторые клубные контракты с букмекерами уже соизмеримы с цифрами из Английской премьер-лиги (АПЛ). Например, сделки «Эвертона» и Stake и «Вест Хэма» c Betway — это £10 млн, то есть более 1,1 млрд руб. по текущему курсу. И это не самые скромные контракты в Англии. «Брайтон» получал от American Express £8 млн (более 900 млн руб. по текущему курсу) в год, «Саутгемптон» от Sportsbet — £7 млн (800 млн руб.).

Самым большим беттинговым контрактом в России вне клубов является соглашение Российской премьер-лиги (РПЛ) с Winline. В 2022 году компания стала генеральным партнером (официальным букмекером) РПЛ на четыре сезона — с сезона 2022/23 по сезон 2025/26. Сумма контракта составит 11,04 млрд руб. (2,76 млрд в год). Еще одним крупнейшим соглашением является контракт Кубка России с компанией FONBET: сумма в год — 2,5 млрд руб.

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
ФК Спартак Москва букмекеры Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
ЦСКА в дерби со «Спартаком» без трех ключевых игроков. Интриги тура РПЛ
Спорт
В РПЛ не увидели смысла расширять число участников чемпионата
Спорт
Болеющая за «Спартак» гимнастка Мельникова получила премию «Армеец года»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Токсичная криптовалюта: как у вас крадут деньги Pro, 11:15
Росреестр назвал число поставленных на кадастр домов в Москве за полгода Недвижимость, 11:07
Орбан после поездок в Киев, Москву и Пекин отправился в Вашингтон Политика, 11:03
Еще одного фигуранта дела о строительстве ЖК Sky House заочно арестовали Общество, 10:55
В Алтайском крае лучшим рыбакам выдали украинские медали Общество, 10:51
Пушилин рассказал о движении линии фронта от Горловки Политика, 10:42
Цензура или декларация о намерениях: зачем Telegram нужен Fact Check Pro, 10:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Алексей Сорокин уйдет с поста гендиректора оргкомитета Игр дружбы Спорт, 10:39
Умерла балерина Марина Кондратьева Общество, 10:38
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 10:36
Лесной пожар под Туапсе локализовали на площади 1,2 га Общество, 10:26
В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3 Политика, 10:23
Разблокировка активов в Euroclear: как на это влияют новые санкции Pro, 10:21
Bloomberg предупредил о политическом тупике во Франции после победы левых Политика, 10:20