«Спартак» подписал крупнейший контракт с букмекером в истории России

«Спартак» заключил контракт с Winline еще в конце прошлого года, однако детали соглашения стали известны только сейчас. Источники «РБК Спорт» рассказали, что стороны увеличили стоимость контракта почти в три раза

Спонсорский контракт, который «Спартак» и букмекерская компания Winline подписали в конце 2023 года, был заключен на сумму до 1,2 млрд руб. в год, сообщили «РБК Спорт» два источника на рынке. О деталях контракта до сих пор не сообщалось. Соглашение действует до лета 2028 года.

Источники «РБК Спорт» рассказали, что букмекер увеличил стоимость контракта по сравнению с предыдущим почти в три раза — с 350 млн до 1,2 млрд в год. В эту сумму входят деньги, которые каждый год будет получать клуб, — около 800 млн руб. Остальные средства пойдут на совместные проекты. В ходе переговоров стороны также обсуждали возможности увеличения инвестиций в клуб в будущем, вне текущего контракта.

Год назад «РБК Спорт» писал, что клуб не был доволен действовавшим на тот момент контрактом. Сумму выплат по нему в 350 млн руб. в клубе считали заниженной.

Два источника «РБК Спорт» на беттинговом рынке уточняют, что новый контракт вступил в силу с начала 2024 года. То есть соглашение на 1,2 млрд руб. начало действовать уже по ходу сезона 2023/24.

«РБ Бизнес» в прошлом году писал, что стоимость нового соглашения между московским «Спартаком» и букмекерской компанией Winline может составить около 1 млрд руб. в год. Сообщалось, что «Спартак» получил предложения еще как минимум от двух букмекерских компаний, одна из которых предлагала выкупить нейминг домашнего стадиона.

До этого рекордсменом по стоимости ежегодного контракта было московское «Динамо». В 2023 году клуб заключил контракт с букмекерской компанией BetBoom. Соглашение было подписано на 3,5 года и рассчитано на сумму 3,5 млрд руб. Однако тогда букмекер выкупил сразу две позиции за эту сумму — титульного (это главный спонсор клуба, обычно его название размещается по центру на футболках игроков) и беттингового партнера. В случае со «Спартаком» речь идет только о букмекерском пакете.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак» и Winline.

В мае «РБК Спорт» выяснил, что петербургский «Зенит» намерен получать до 2 млрд руб. в год по следующему контракту с букмекером. За право стать партнером клуба борются Winline и BetBoom. Петербургский клуб пока не устраивает ни одно из их предложений, говорят собеседники «РБК Спорт». По словам источников, обе компании на тот момент были готовы платить по контракту чуть больше 1 млрд руб. в год.

Журналист Иван Карпов сообщал, что с высокой долей вероятности «Локомотив» начнет сезон 2024/25 с логотипом нового букмекера на майках. По его информации, FONBET планирует расторгнуть контракт, действовавший до 2026 года, а новым спонсором клуба должен стать BetBoom.

Еще одной знаковой сделкой в спортивной индустрии стало переименование в июне 2022 года футбольного клуба «Нижний Новгород» в «Пари НН». Это произошло после того, как букмекерская компания PARI приобрела название команды за 450 млн руб.

За последний год рынок спонсорства в России серьезно вырос. Некоторые клубные контракты с букмекерами уже соизмеримы с цифрами из Английской премьер-лиги (АПЛ). Например, сделки «Эвертона» и Stake и «Вест Хэма» c Betway — это £10 млн, то есть более 1,1 млрд руб. по текущему курсу. И это не самые скромные контракты в Англии. «Брайтон» получал от American Express £8 млн (более 900 млн руб. по текущему курсу) в год, «Саутгемптон» от Sportsbet — £7 млн (800 млн руб.).

Самым большим беттинговым контрактом в России вне клубов является соглашение Российской премьер-лиги (РПЛ) с Winline. В 2022 году компания стала генеральным партнером (официальным букмекером) РПЛ на четыре сезона — с сезона 2022/23 по сезон 2025/26. Сумма контракта составит 11,04 млрд руб. (2,76 млрд в год). Еще одним крупнейшим соглашением является контракт Кубка России с компанией FONBET: сумма в год — 2,5 млрд руб.