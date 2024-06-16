«Ротор» победил «Новосибирск» и спустя два года вернулся в Первую лигу

«Ротор» спустя два года после вылета вернулся в Первую лигу

По сумме двух стыковых матчей волгоградская команда победила «Новосибирск»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболисты волгоградского «Ротора» дома обыграли «Новосибирск» со счетом 3:1 в ответном стыковом матче за право выступать в Первой лиге в следующем сезоне.

У победителей хет-трик сделал Илья Сафронов (5, 31, 90-я минуты), у проигравших отличился Константин Ерохин (11).

Первая игра завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Ротор» пробился в Первую лигу.

«Ротор» вернулся в Первую лигу, из которой вылетел в 2022 году.

Ранее право выступать во втором по силе дивизионе российского футбола завоевали «Чайка» из села Песчанокопского (Ростовская область) и «Уфа».