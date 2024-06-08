Наказанная за договорняки «Чайка» спустя три года вернулась в Первую лигу
Футболисты «Чайки» из села Песчанокопского (Ростовская область) победили «Новосибирск» со счетом 3:0 в матче 18-го тура группы «Золото» дивизиона A Второй лиги и добились выхода в Первую лигу.
Голы забили Даур Квеквескири (первая минута) и Александр Хохлачев (14-я, 19-я).
«Чайка» набрала 31 очко и заняла второе место в итоговой турнирной таблице. Первой стала «Уфа» (33). Эти команды получили прямую путевку в Первую лигу.
Ставший третьим «Новосибирск» (27) сыграет в стыковых матчах с волгоградским «Ротором».
«Чайка» последний раз играла в Первой лиге в сезоне 2020/21. Тогда команда заняла 12-е место, но ее перевели в низший дивизион после скандала с договорными матчами.
КДК РФС тогда пожизненно отстранил спортивного директора «Чайки» Олега Баяна и судью Сергея Костевича от футбольной деятельности. Решение было связано с тем, что клуб несколько раз организовывал договорные матчи в 2018 году. В частности, в 2020 году арбитр Максим Матюнин был пожизненно отстранен за договорной матч в 1/32 финала Кубка России между «Чайкой» и «Армавиром». Результат этой игры аннулирован, «Чайке» засчитано техническое поражение. Еще три арбитра были пожизненно отстранены из-за игры «Чайки» с «Дружбой» в ПФЛ.
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