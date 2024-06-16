Бабич из «Спартака» не попал в старт сборной Сербии на матч Евро-2024 с Англией

Игрок «Спартака» не попал в старт сборной Сербии на матч Евро с Англией

Встреча, которая пройдет в Гельзенкирхене, начнется в 22:00 мск. Сербский защитник Срджан Бабич начнет игру на скамейке запасных

Фанаты сборной Сербии (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Сборные Сербии и Англии объявили стартовые составы на предстоящий матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча в Гельзенкирхене начнется в 22:00 мск.

В составе сборной Англии на поле с первых минут выйдут Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Киран Триппьер, Трент Александер-Арнольд, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака и Гарри Кейн.

Стартовый состав команды Сербии выглядит следующим образом: Предраг Райкович, Никола Миленкович, Милош Велькович, Страхиня Павлович, Неманья Гудель, Андрия Живкович, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Филип Костич, Александар Митрович, Душан Влахович.

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич начнет игру на скамейке запасных.

«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.

В группе С также выступают сборные Дании и Словении. Они свой матч завершили со счетом 1:1.