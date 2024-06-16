Вторая ракетка России выиграла пятый турнир WTA в карьере
Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
В финале 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, победила Бьянку Андрееску, 228-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.
Самсоновой пришлось играть дважды за день из-за того, что накануне она не успела завершить полуфинальный матч против соотечественницы Екатерина Александровой в связи с наступлением темноты. Третий сет россиянки сыграли в воскресенье, победительницей вышла Самсонова.
24-летняя Андрееску является чемпионкой US Open-2019. В последние годы она много пропустила из-за различных травм.
Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), она выиграла свой пятый титул WTA в карьере.
Победа в Хертогенбосе принесла россиянке €30,65 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.