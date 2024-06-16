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Спорт ,  
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Вторая ракетка России выиграла пятый турнир WTA в карьере

Россиянка Самсонова победила Андрееску в финале турнира WTA в Хертогенбосе
Людмила Самсонова в решающем матче в Хертогенбосе обыграла Бьянку Андрееску из Канады
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Camilla Stolen / IMAGO / Global Look Press)

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В финале 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, победила Бьянку Андрееску, 228-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Самсоновой пришлось играть дважды за день из-за того, что накануне она не успела завершить полуфинальный матч против соотечественницы Екатерина Александровой в связи с наступлением темноты. Третий сет россиянки сыграли в воскресенье, победительницей вышла Самсонова.

24-летняя Андрееску является чемпионкой US Open-2019. В последние годы она много пропустила из-за различных травм.

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Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), она выиграла свой пятый титул WTA в карьере.

Победа в Хертогенбосе принесла россиянке €30,65 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Людмила Самсонова WTA

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