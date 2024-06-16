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Вторая ракетка России вышла в финал турнира WTA в Нидерландах

Самсонова победила Александрову и вышла в финал турнира WTA в Хертогенбосе
Людмила Самсонова победила в 1/2 финала в Хертогенбосе соотечественницу Екатерину Александрову. В решающем матче она сыграет против Бьянки Андрееску из Канады
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Pawel Andrachiewicz / IMAGO / Global Look Press)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В 1/2 финала 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, победила соотечественницу Екатерину Александрову, 16-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:1.

В решающем матче ее соперницей будет канадка Бьянка Андрееску. Эта встреча состоится позднее в воскресенье.

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Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

29-летняя Александрова является третьей ракеткой России. На ее счету также четыре титула WTA.

Призовой фонд турнира в Хертогенбосе составляет €232 тыс.

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Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Людмила Самсонова

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