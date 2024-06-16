Суперкомпьютер оценил шансы Сербии на победу над Англией в матче Евро

Суперкомпьютер оценил шансы Сербии на победу над Англией в матче Евро

В составе сборной Англии в матче с Сербией на поле выйдут Гарри Кейн и Джуд Беллингем, которые входят в топ-3 фаворитов на приз лучшему игроку и лучшему бомбардиру Евро-2024

Лидер сборной Сербии Душан Влахович перед матчем Евро-2024 с Англией (Фото: Global Look Press)

Сборная Англии с вероятностью 61,3% обыграет Сербию в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы. Об этом сообщает статистическая компания Opta.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы на победу Сербии в 16,5%.

Букмекеры дают на успех Англии в этом матче коэффициент 1,48, т.е. победа при ставке 1 тыс. руб. принесет чистыми 480 руб. Ставка же на победу Сербии в случае сбывшегося прогноза принесет чистыми 6 тыс. руб.

В составе сборной Англии на поле выйдут Гарри Кейн и Джуд Беллингем, которые вместе с французом Килианом Мбаппе входят в число главных фаворитов на приз лучшему игроку и лучшему бомбардиру Евро-2024.

Англия вместе с Францией является главным фаворитом Евро. Однако в последних пяти играх команда под руководством Гарета Саутгейта одержала только одну победу. Сербы подошли к старту Евро с аналогичной статистикой. В состав Сербии на Евро вошел защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Матч Сербия — Англия пройдет в Гельзенкирхене, начало — 22:00 мск.

Трансляцию в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.