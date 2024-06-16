 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Американская пловчиха побила державшийся восемь лет мировой рекорд

Американка Уолш побила державшийся 8 лет мировой рекорд на 100 м баттерфляем
Гретхен Уолш на национальном олимпийском отборе улучшила установленный в 2016 году рекорд шведки Сары Шёстрём на дистанции 100 м баттерфляем
Гретхен Уолш
Гретхен Уолш (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Американка Гретхен Уолш установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.

В полуфинальном заплыве на национальном отборе на Олимпийские игры 2024 года Уолш показала результат 55,18 секунды.

21-летняя американка улучшила достижение шведки Сары Шёстрём (55,48), которое было установлено на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус
Спорт
Юлия Ефимова

Уолш является чемпионкой мира 2023 года в комбинированной эстафете 4х100 м. Также на ее счету серебро (эстафета 4х100 м вольным стилем) и бронза (50 м баттерфляем) на том же мировом первенстве.

Предстоящая Олимпиада в Париже станет первой в карьере для Уолш.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
плавание рекорд

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Российский призер Олимпиады в плавании Морозов завершил карьеру
Спорт
Российский чемпион Европы по плаванию среди юниоров сменил гражданство
Спорт
Второй лидер сборной России по плаванию отказался ехать на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Бывший форвард МЮ покинул вылетевшую из Премьер-лиги «Балтику» Спорт, 14:22
В ожидании первой игры сборной Англии. Что происходит в третий день Евро Спорт, 14:17
Американская пловчиха побила державшийся восемь лет мировой рекорд Спорт, 13:49
СК провел обыски на складах после отравления людей в Москве Общество, 13:48
Российские войска взяли село Загорное в Запорожской области Политика, 13:29
Песков предложил Киеву задуматься над предложением Путина Политика, 13:19
В Духовном управлении мусульман осудили захват заложников в СИЗО Ростова Общество, 13:16
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
В Миргороде второй день подряд раздались взрывы Политика, 13:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:00
Клуб Карпина купил вратаря сборной Таджикистана Спорт, 12:58
Мишустин оценил вклад мусульман в сохранение гражданского мира Общество, 12:55
Хинштейн заявил, что «многим придется ответить погонами» за ЧП в СИЗО Общество, 12:54
Медведев назвал позором саммит по Украине в Швейцарии Политика, 12:44
Вторая ракетка России вышла в финал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 12:27