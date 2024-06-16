Американка Уолш побила державшийся 8 лет мировой рекорд на 100 м баттерфляем

Американская пловчиха побила державшийся восемь лет мировой рекорд

Гретхен Уолш на национальном олимпийском отборе улучшила установленный в 2016 году рекорд шведки Сары Шёстрём на дистанции 100 м баттерфляем

Гретхен Уолш (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Американка Гретхен Уолш установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.

В полуфинальном заплыве на национальном отборе на Олимпийские игры 2024 года Уолш показала результат 55,18 секунды.

21-летняя американка улучшила достижение шведки Сары Шёстрём (55,48), которое было установлено на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Уолш является чемпионкой мира 2023 года в комбинированной эстафете 4х100 м. Также на ее счету серебро (эстафета 4х100 м вольным стилем) и бронза (50 м баттерфляем) на том же мировом первенстве.

Предстоящая Олимпиада в Париже станет первой в карьере для Уолш.