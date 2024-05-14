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«Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ и не вышел в суперфинал Кубка России

«Спартак» проиграл «Балтике» и не вышел в суперфинал Кубка России
«Красно-белые» уступили «Балтике». В решающем матче Кубка страны соперником калининградского клуба станет «Зенит» или ЦСКА
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Футболисты московского «Спартака» в гостях уступили калининградской «Балтике» в финальном матче «пути регионов» Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол забил защитник калининградцев Кевин Андраде.

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка страны, где встретится с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского ЦСКА в решающей стадии «пути РПЛ».

В первой игре ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1, ответная состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

РФС утвердил «Лужники» местом проведения суперфинала Кубка России
Спорт
Фото:Дарья Исаева / rfs.ru

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» находится в зоне вылета — на 15-й строчке.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

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