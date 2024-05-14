«Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ и не вышел в суперфинал Кубка России
Футболисты московского «Спартака» в гостях уступили калининградской «Балтике» в финальном матче «пути регионов» Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Гол забил защитник калининградцев Кевин Андраде.
«Балтика» вышла в суперфинал Кубка страны, где встретится с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского ЦСКА в решающей стадии «пути РПЛ».
В первой игре ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1, ответная состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» находится в зоне вылета — на 15-й строчке.
Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
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