У вратаря ЦСКА выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа
У вратаря московского ЦСКА Владислава Торопа, который накануне получил травму головы, диагностировали двойной перелом костей лицевого отдела черепа, сообщил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо. Его слова приводит издание «Чемпионат».
«У Торопа двойной перелом костей лицевого черепа», — сказал Брейдо.
Тороп получил травму накануне во время матча Кубка России с «Зенитом». На 32-й минуте в борьбе за мяч вратарь и защитник «Зенита» Нуралы Алип столкнулись головами, в результате у Торопа оказался разбит нос. Его увезли с поля на электрокаре.
Торопа заменил 19-летний Владимир Шайхутдинов, который дебютировал за основу ЦСКА. Основное время матча завершилось ничьей с результатом 0:0. Победителя определили по серии пенальти, ее результат — 5:4 в пользу «Зенита».
«Зенит» по итогам матча вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Балтикой». Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
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