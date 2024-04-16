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В Леверкузене захотели переименовать улицу в честь Хаби Алонсо

Der Spiegel: в Леверкузене захотели переименовать улицу в честь Хаби Алонсо
Власти города хотят переименовать одну из улиц рядом со стадионом «Байера» в честь испанского тренера, который привел команду к первому в истории чемпионству в бундеслиге
Болельщики &laquo;Байера&raquo;
Болельщики «Байера» (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Власти Леверкузена рассматривают возможность переименовать одну из улиц города в честь главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, который привел команду к первому в истории чемпионству в бундеслиге. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Байер» 14 апреля досрочно выиграл чемпионат Германии, победив в 29-м туре «Вердер» и став недосягаемым для мюнхенской «Баварии» за пять матчей до конца турнира.

Власти Леверкузена хотят назвать одну из улиц около домашнего стадиона «Байера» в честь испанского тренера.

«Байер» впервые стал чемпионом Германии, прервав гегемонию «Баварии»
Спорт
Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters

Однако, отмечает газета Rheinische Post, существует постановление городского совета, запрещающее называть улицы Леверкузена в честь людей. Поэтому для изменений необходимо новое решение совета города.

Леверкузенская команда оставила «Баварию» без титула впервые с 2013 года. В последний раз «Байер» брал трофей в 1993 году — Кубок Германии, а в 1988-м побеждал в Кубке УЕФА.

«Байер» остается единственным клубом без поражений во всех турнирах в нынешнем сезоне во всех 54 высших дивизионах европейских лиг.

«Байер» ранее никогда не выигрывал чемпионат Германии. Команда пять раз была второй (1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2010/11). Из-за этого у команды было прозвище Neverkuzen («Никогдакузен»).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Германия ФК Байер Леверкузен Хаби Алонсо
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