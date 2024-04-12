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Хачанов проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист уступил в двух сетах Стефаносу Циципасу из Греции
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Во втором круге 27-летний россиянин, посеянный на турнире под 15-м номером, уступил греку Стефаносу Циципасу, 12-й ракетке мира, со счетом 4:6, 2:6.

Следующим соперником Циципаса будет победитель пары Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).

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Фото:Julian Finney / Getty Images

Хачанов занимает 17-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов на турнирах ATP.

Россиянин в Монте-Карло раньше не доходил дальше третьего круга.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карен Хачанов Стефанос Циципас
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