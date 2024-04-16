Овечкин не забил в пустые ворота и продлил безголевую серию в НХЛ

Овечкин не забил в пустые ворота и продлил безголевую серию в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативным действием в матче против «Бостона» и продлил безголевую серию в НХЛ до трех игр

Александр Овечкин (Фото: Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Джон Карлсон (12) и Ник Дауд (59).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут и завершил встречу с показателем полезности «0». Россиянин не отличился результативным действием в матче.

У Овечкина была возможность забросить шайбу в конце третьего периода при счете 1:0. Форвард нанес бросок из своей зоны по пустым воротам соперника, но не попал в створ. Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до трех игр.

Овечкин 10 апреля забросил свою 30-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Он в 18-й раз преодолел эту отметку, что считается рекордным показателем.

Всего на счету форварда 852 шайбы в карьере в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки (894) россиянину остается 42 гола.

«Вашингтон» набрал 80 очков в 81 матче и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Бостон» с 109 очками после 81 игры идет первым в Атлантическом дивизионе.