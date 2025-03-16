Команда Щербаковой выиграла Кубок «Первого канала» по фигурному катанию
Команда «синих», капитаном которой была чемпионка Игр в Пекине Анна Щербакова, выиграла Кубок «Первого канала» по фигурному катанию в Челябинске.
В составе победителей, набравших 101 балл, выступали Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
Второе место заняла команда Алины Загитовой (95 баллов), третье у команды Александры Трусовой (92).
В рамках турнира фигуристы показывали короткие и произвольные программы и участвовали в дополнительных конкурсах. Команда Щербаковой выиграла турнир второй раз подряд.
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