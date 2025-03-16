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Команда Щербаковой выиграла Кубок «Первого канала» по фигурному катанию

Команда Щербаковой снова выиграла Кубок «Первого канала» по фигурному катанию
Команда Щербаковой набрала 101 балл, опередив команды Загитовой и Трусовой
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Команда «синих», капитаном которой была чемпионка Игр в Пекине Анна Щербакова, выиграла Кубок «Первого канала» по фигурному катанию в Челябинске.

В составе победителей, набравших 101 балл, выступали Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Второе место заняла команда Алины Загитовой (95 баллов), третье у команды Александры Трусовой (92).

Команда Щербаковой стала лучшей в первый день Кубка «Первого канала»
Спорт
Алина Горбачева

В рамках турнира фигуристы показывали короткие и произвольные программы и участвовали в дополнительных конкурсах. Команда Щербаковой выиграла турнир второй раз подряд.

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Анна Щербакова Алина Загитова Александра Трусова (Игнатова)
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