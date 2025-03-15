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Команда Щербаковой стала лучшей в первый день Кубка «Первого канала»

Команда Анны Щербаковой вышла в лидеры после первого дня Кубка «Первого канала»
Командный турнир по фигурному катанию проходит в Челябинске
Алина Горбачева
Алина Горбачева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Команда, где капитаном является олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова, лидирует по итогам первого дня Кубка «Первого канала» по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

Ее команда набрала 58 очков.

На втором месте команда олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой с 53 очками, на третьем — команда серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) — 42 балла.

В первый день фигуристы откатали короткие программы, также был конкурс мастерства на льду.

В парном катании лучшими в короткой программе стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (79,7 балла), у одиночниц — Алина Горбачева (76,58), у одиночников — Петр Гуменник (104,82), в мастерстве исполнения тодеса и вращательной поддержки выиграли Бойкова и Козловский (6 баллов), в конкурсе мастерства танцоров в параллельных твиззлах и поддержке лучшими стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (5 баллов).

Турнир продолжится в воскресенье.

В прошлом году Кубок «Первого канала» выиграла команда Щербаковой.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Анна Щербакова Александра Трусова (Игнатова) Алина Загитова
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