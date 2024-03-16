Сборная Парагвая включила четырех игроков РПЛ в состав на матч с Россией

Сборная Парагвая включила четырех игроков РПЛ в состав на матч с Россией

В состав из 25 человек вошли Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес (оба — «Динамо») и Хесус Медина («Спартак»)

Хесус Медина (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Федерация футбола Парагвая на своем сайте опубликовала окончательный состав национальной команды на товарищеский матч с Россией, который пройдет 25 марта.

Всего в списке 25 человек. Среди них четыре игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ) — защитники Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес (оба — «Динамо»), а также полузащитник Хесус Медина («Спартак»).

Матч против сборной России пройдет в Москве на стадионе «Динамо». 21 марта россияне сыграют там же против команды Сербии.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.