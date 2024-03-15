Полина Гагарина споет песню с Евровидения на матче сборных России и Парагвая

Полина Гагарина споет песню с Евровидения на матче России и Парагвая

Встреча состоится 25 марта в Москве. Полина Гагарина выступит с песней «Миллион голосов», которую она исполняла на Евровидении 2015 года

Полина Гагарина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Певица Полина Гагарина выступит на товарищеском матче между футбольными сборными России и Парагвая. Об этом ТАСС сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

Встреча состоится 25 марта в Москве на «ВТБ Арене».

«Полина Гагарина выступит с номером открытия на матче между сборными России и Парагвая с русскоязычной песней «Миллион голосов», которую она исполняла на Евровидении 2015 года», — сообщили в РФС.

В РФС отметили, что матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина.

Группа NLO исполнит песню «Танцы», MIA Boyka — «Гагарин», «Земляне» — «Трава у дома». Гимн страны перед началом матча исполнит народный артист России Василий Герелло.

Ранее в РФС рассказали, что возникли организационные сложности, которые не позволят спеть Гагариной национальный гимн перед игрой с командой Сербии 21 марта. В итоге гимн споет Пелагея.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.