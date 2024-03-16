Колосков призвал не петь дифирамбы Захаряну после первого гола в Примере

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) считает, что дебютный гол Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» не является событием

Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Дебютный гол Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» не является поводом для того, чтобы «петь дифирамбы» российскому игроку, об этом «РБК Спорт» заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Забил один гол, нужно всероссийский праздник устраивать? Еще нельзя говорить, что он адаптировался к команде. Забьет еще хотя бы пять, тогда можно говорить, что адаптировался. Не нужно петь дифирамбы, восторгаться тем, чего нет. Забил гол, ну его туда для того и взяли, чтобы забивал», — сказал Колосков.

Колосков отметил, что рад за Захаряна, но этот дебютный гол не является событием. «Я тоже испытываю внутреннюю радость, что он наконец забил первый гол. Но это не повод, чтобы делать выводы и говорить, что из «перспективного» превратился в «спортсмена высокого класса». Все это ему только помешает. Забил — молодец. Но тяжело назвать это событием», — сказал почетный президент РФС.

В матче 29-го тура чемпионата Испании (Примеры), в котором «Реал Сосьедад» выиграл со счетом 2:0, Захарян забил свой дебютный гол за испанский клуб.

20-летний полузащитник до этой встречи провел за испанский клуб 30 матчей и отметился одной голевой передачей.