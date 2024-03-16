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Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад»
Полузащитник сборной России отличился спустя две минуты после выхода на замену в матче против «Кадиса»
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Daisuke Nakashima / AFLO / Global Look Press)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса»

20-летний футболист сборной России вышел на замену на 67-й минуте и отличился спустя две минуты после выхода на поле

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0. «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.

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Спорт
Арсен Захарян

Полузащитник до этой встречи провел за испанский клуб 30 матчей и отметился одной голевой передачей.

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Теги
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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