Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад»

Полузащитник сборной России отличился спустя две минуты после выхода на замену в матче против «Кадиса»

Арсен Захарян (Фото: Daisuke Nakashima / AFLO / Global Look Press)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса»

20-летний футболист сборной России вышел на замену на 67-й минуте и отличился спустя две минуты после выхода на поле

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0. «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.

Полузащитник до этой встречи провел за испанский клуб 30 матчей и отметился одной голевой передачей.