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Эксклюзив

Захарян начал забивать. Как российский игрок переходил в «Реал Сосьедад»

Перешедший в «Реал Сосьедад» за €12,5 млн Захарян забил свой первый гол
Один из лучших молодых футболистов России забил свой первый мяч за «Реал Сосьедад». В испанский клуб он перешел летом за €12,5 млн из «Динамо», €2,5 млн от этой суммы отправились агентам
Арсен Захарян&nbsp;
Арсен Захарян  (Фото: Mutsu Kawamori / Global Look Press)

Захарян в ночь на субботу забил свой первый мяч за «Реал Сосьедад». Произошло это в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса». 20-летний футболист сборной России вышел на замену на 67-й минуте и отличился спустя две минуты после выхода на поле. До этой встречи он провел за испанский клуб 30 матчей и отметился одной голевой передачей.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года из московского «Динамо». Летнее межсезонье сложно назвать ярким на громкие переходы для испанского первенства. Самым дорогим трансфером стал переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за €103 млн. Согласно источникам «РБК Спорт» и Sports.ru за Арсена Захаряна «Реал Сосьедад» заплатил «Динамо» €12,5 млн. Переход полузащитника сборной России стал пятым по цене в летнее межсезонье в Испании.

Кроме Беллингема выше Захаряна оказались форвард Антуан Гризманн и хавбек Арда Гюлер. За обоих игроков клубы заплатили по €20 млн. «Атлетико» выкупил француза у «Барселоны», а «Реал» заполучил воспитанника «Фенербахче». В пятерку самых дорогих трансферов Ла Лиги вошли также защитник Сесар Монтес (из «Эспаньола» в «Альмерию» за €14 млн).

Агентские за Захаряна

Источники «РБК Спорт» на рынке, а также собеседники Sports.ru утверждают, что за игрока было заплачено €2,5 млн с суммы трансфера, а не €2 млн, как писалось ранее. «РБК Спорт» обращался в клуб и к агенту игрока по этому вопросу, но ответа не получал. «Динамо» получил около €10 млн, а значит, 20% со сделки получили агенты. Представителем игрока является известный российский агент Павел Андреев.

При этом переход игрока мог и не случиться. Metaratings писал, что трансфер был под угрозой срыва из-за требований агентов футболиста. Представители Захаряна заявили руководству «Динамо», что, если их финансовые требования по комиссии за трансфер не будут удовлетворены, Захарян может договориться с «Сосьедадом» или другим клубом в зимнее трансферное окно или через год и уйти бесплатно. Однако переход, несмотря на сложности, состоялся.

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Дорого ли обошелся трансфер Захаряна

Если сравнивать плату за Захаряна с тем же Беллингемом, то стоимость трансфера российского игрока кажется небольшой. «Реал» заплатил «Боруссии» за английского игрока €103 млн, еще €7 млн бонусом придут при достижении определенных успехов игроком. Еще €15 млн сверх стоимости трансфера «Реал» отдаст агентам Беллингема. Агенты англичанина получат больше 10% от суммы сделки. Российский полузащитник пока не котируется на уровне Беллингема, несмотря даже на одинаковый возраст.

В сравнении с еще одним новичком «Реала» Ардой агентские Захаряна также кажутся небольшими. Испанское издание Sport еще до перехода писало, что кроме €20 млн мадридский суперклуб выплатит за игрока «Фенербахче» €15 млн агентских отцу игрока и еще €8 млн турку за подписание контракта. Таким образом, сумма агентских и подписной бонус превысили сумму трансфера. Такая доплата была связана с тем, что к игроку был проявлен большой интерес от клубов, а сумма отступных за футболиста составляла €17,5 млн. В итоге «Реал» согласился даже на то, чтобы доплатить сверху €2,5 млн за трансфер.

Однако если оценивать переход Захаряна по российским меркам, то ситуация иная. Из России игроки редко уезжают в сильные европейские чемпионаты, поэтому примеров, подобных трансферу Захаряна, мало. Однако сумма сделки сопоставима со стоимостью Алексея Миранчука при переходе из «Локомотива» в «Аталанту» в 2020 году. По данным «Матч ТВ», клуб продал Алексея Миранчука за €14,5 млн, из этой суммы €2,65 млн были выплачены посредникам, шотландской компании JOINT INDUSTRIES Limited Partnership. Девять из 14 переходов того времени оформлялось через JOINT INDUSTRIES. Еще €2,13 млн были выплачены агенту игрока Вадиму Шпиневу. При этом сообщалось, что отступные за игрока составляли €8 млн. В случае с Захаряном эта сумма составляла €15 млн.

Регламенты ФИФА И РФС по работе с посредниками предусматривают выплаты до 10% от валового дохода футболиста или суммы трансфера. Нюанс в том, что эти правила распространяются на агентов игроков. Образно, клуб может нанять агента футболиста и провести другую операцию с ним и доплатить как за другую услугу. Предполагается, что именно по такой схеме «Локомотив» переплатил посредникам за трансфер бразильского защитника Мурило. Трансфер составлял почти €2,3 млн, а агентские — почти €1 млн, что составляет почти 50% от сделки.

В марте 2023 года РФС опубликовал отчет по агентским комиссиям за 2022 год. Тогда суммарно 14 команд РПЛ (те, кто отчитался) потратили на выплаты посредникам 2,8 млрд руб. Лидером тогда оказался «Спартак», заплативший посредникам 611 млн руб. «Зенит» и «Динамо» несильно отстали от «красно-белых» — по 533 млн руб. и 527 млн руб. соответственно. Таким образом, только сумма агентских за Захаряна превышает 250 млн руб.

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