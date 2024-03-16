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Джокович объяснил свое решение сняться с «Мастерса» в Майами

Новак Джокович извинился за свое решение сняться с «Мастерса» в Майами
Первая ракетка мира принес извинения американским болельщикам и отметил, что на данном этапе карьеры пытается найти баланс между личным и профессиональным графиками
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в соцсети Х извинился за то, что снялся с турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.

«На данном этапе моей карьеры я балансирую свой личный и профессиональный график. Я сожалею, что не встречусь с одними из лучших и самых страстных фанатов в мире. Я планирую в будущем участвовать в турнире в Майами», — написал Джокович.

Джокович снялся с «Мастерса» в Майами после неудачи в Индиан-Уэллсе
Спорт
Новак Джокович

Турнир с призовым фондом почти $9 млн пройдет с 20 по 31 марта.

Джокович 12 марта на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе сенсационно проиграл в третьем круге 123-й ракетке мира Луке Нарди из Италии, который попал в основную сетку как лаки-лузер.

Ранее на этой неделе стало известно, что Джокович отказался от выступления в Майами.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Новак Джокович
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