Джокович снялся с «Мастерса» в Майами после неудачи в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира Новак Джокович не выступит на турнире серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США), сообщает Forbes.
Турнир с призовым фондом почти $9 млн пройдет с 20 по 31 марта.
Джокович 12 марта на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе проиграл в трех сетах 123-й ракетке мира Люке Нарди из Италии, который попал в основную сетку как лаки-лузер. Серб после матча назвал уровень своей игры очень плохим.
В последний раз Джокович играл в Майами в 2019 году и дошел до четвертого круга.
В этом сезоне серб выступил только на United Cup, Australian Open (проиграл в полуфинале Яннику Синнеру) и на турнире в Индиан-Уэллсе.
TennisUpToDate пишет, что Джокович решил сосредоточиться на подготовке к грунтовым турнирам и, вероятно, как и Рафаэль Надаль, вернется на корт на «Мастерсе» в Монте-Карло (7–14 апреля).
Действующим чемпионом турнира в Майами является Даниил Медведев.
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