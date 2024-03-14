Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Майами после провала в Индиан-Уэллсе

Джокович снялся с «Мастерса» в Майами после неудачи в Индиан-Уэллсе

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе серб, не игравший с Australian Open, проиграл итальянцу из второй сотни рейтинга, после чего снялся с турнира во Флориде. Возвращение Джоковича на корт ожидается в апреле в Монте-Карло

Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович не выступит на турнире серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США), сообщает Forbes.

Турнир с призовым фондом почти $9 млн пройдет с 20 по 31 марта.

Джокович 12 марта на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе проиграл в трех сетах 123-й ракетке мира Люке Нарди из Италии, который попал в основную сетку как лаки-лузер. Серб после матча назвал уровень своей игры очень плохим.

В последний раз Джокович играл в Майами в 2019 году и дошел до четвертого круга.

В этом сезоне серб выступил только на United Cup, Australian Open (проиграл в полуфинале Яннику Синнеру) и на турнире в Индиан-Уэллсе.

TennisUpToDate пишет, что Джокович решил сосредоточиться на подготовке к грунтовым турнирам и, вероятно, как и Рафаэль Надаль, вернется на корт на «Мастерсе» в Монте-Карло (7–14 апреля).

Действующим чемпионом турнира в Майами является Даниил Медведев.