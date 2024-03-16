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Эксклюзив

Вяльбе рассказала о состоянии лыжниц после падения на чемпионате России

Вяльбе рассказала о состоянии лыжниц после падения на чемпионате России
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала, что Виктория Невьянцева и Полина Антипина, которые упали во время квалификационного забега в личном спринте, находятся в больнице
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

У Виктории Невьянцевой, которая упала во время спринта на чемпионате России, подозрение на перелом, о состоянии Полины Антипиной пока неизвестно, об этом «РБК Спорт» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Обе спортсменки сами упали. Обеих увезли в больницу. У Невьянцевой есть подозрение на перелом, ее госпитализировали. По Антипиной пока информации нет. Но завалов никаких не было, это индивидуальное падение», — сказала Вяльбе.

Лыжница рассказала о подозрениях на перелом после падения в спринте на ЧР
Спорт
Фото:телеграм-канал Виктории Невьянцевой

Лыжниц Полину Антипину и Викторию Невьянцеву увезли в больницу после падения во время спринта на чемпионате России, который проходит в Малиновке (Архангельская область).

На прошлой неделе в результате массового завала в гонке на Спартакиаде учащихся, которая прошла в условиях плохой видимости в Сочи, были госпитализированы 17 лыжниц.

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Альвина Цаканян
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